На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 12628. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 129 жителей региона.

Трое пациентов скончались. Жертвами болезни стали 250 жителей Ставрополья. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ковидном госпитале на Ставрополье спасают тяжелых пациентов.

В регионе перепрофилированы вторая городская больница Ставрополя, госпиталь для ветеранов войн и родильное отделение в Пятигорске, участковые больницы в Солнечнодольске Изобильненского горокруга и селе Побегайловка Минераловодского городского округа, а также медучреждения в других районах.

Всего было открыто 2803 инфекционные койки.