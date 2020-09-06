«Боролась за близких до конца»: медсестра спасла родных, но скончалась от коронавируса

В Ингушетии медсестра погибла от коронавируса, спасая родных. Иллюстративное фото Фото: Артем КИЛЬКИН

Роза Албогачиева боролась с коронавирусом с самого первого пациента. Медсестра Республиканской клинической больницы Ингушетии отдала своим подопечным последние полгода, работала без устали, старалась поддержать в трудную минуту. В соцсетях пишут, что её добрые глаза — единственное, что было видно из-под медицинской маски — спасли десятки жизней, вселяя в пациентов надежду.

Она отдала борьбе с коронавирусом всё. Но когда в больницу попали её родственники, попыталась отдать ещё больше. Старшая медсестра отказывалась от отдыха и делала все возможное, чтобы не отдать вирусу самых близких.

— К несчастью, именно в этот момент она заболела сама. Медсестра стала 77-й жертвой коронавируса в Республике Ингушетия. Несмотря на все усилия её коллег, спасти женщину не удалось. Мы будем её помнить, помнить всегда, как человека, отдавшего свое здоровье во благо спасения жизней своих родных, инфицированных этой болезнью, — рассказали о медсестре в Минздраве региона.

Как сообщают пользователи в соцсетях, погибшей все-таки удалось отстоять у смерти своих родных. Несколько её родственников сняты с медицинского наблюдения в связи с полным выздоровлением.

— Роза была настоящим героем, настоящим профессионалом, — пишут жители Ингушетии под публикацией с известием о её смерти. — Она сделала все, что могла. Пусть Всевышний дарует ей райскую обитель!

Известный в республике рентгенолог Ахмед Ахильгов назвал Розу Албогачиеву первой жертвой COVID-19 в рядах медиков. Однако в соцсетях с этими словами не согласны. Местные жители напомнили, что ещё в мае погибла участковый врач одной местных поликлиник.