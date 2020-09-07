Моргенштерн рассказал, за что полюбил Ставрополь

Моргенштерн. Фото: личная страница героя публикации/кадр с выступления

Рэпер Моргенштерн признался Ставрополю в любви. Уфимский певец сказал в социальных сетях, что город ему понравился из-за людей.

- Ставрополь, у вас прекрасный город. И просто великолепные люди! Очень позитивные, простые и вежливые. Респект мощнейший. До скорых встреч! - написал Алишер Валеев.

Скриншот сториз артиста Фото: СОЦСЕТИ

Моргенштерн выступал в пятницу вечером на дне рождения ставропольского бара. Певца преследовали везде: в гостинице, на въезде в бар, в заведении после концерта. По словам рэпера, во время выступления он сорвал голос: "Хороший признак".

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