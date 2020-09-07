Мартиросян сравнил Пятигорск с Монте-Карло, Лос-Анджелесом и Парижем

Гарик Мартиросян сравнил Пятигорск с тремя крупными зарубежными городам. Столица СКФО походит на Монте-Карло, Лос-Анджелес и Париж, уверен комик. Видеообращение звезды Comedy Club опубликовал мэр Дмитрий Ворошилов.

- Пятигорск настолько прекрасный уголок Северного Кавказа, что он постоянно притягивал выдающихся людей – Михаила Лермонтова, Сергея Глинку, Сергея Есенина. И главное - Жорика Вартанова, который абсолютно не знает, кто такие Глинка, Лермонтов и Есенин, - пошутил Мартиросян.

Ведущий Comedy Club поздравил жителей Пятигорска с днем города. В сентябре курорту исполняется 240 лет. Празднования пройдут в три дня - 11, 12 и 13 сентября. С примерной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте "КП-Северный Кавказ".