В Ставрополе очевидцы сообщили о краже девушки на рынке

Фото: chp26rus •

«Опять кража», - скажут пользователи сети, прочитав очередную новость, как на Ставрополье похитили потенциальную невесту. На этот раз инцидент произошел на городском рынке Ставрополя.

Очевидцы происшествия рассказывают, что там среди белого дня неизвестные парни украли девушку. В сети пишут: «Парни на белом КИА подъехали к другой машине и вытащили оттуда девушку».

По словам ставропольцев, «невеста» с подругами собирались сесть в другую машину, но подъехавшие парни вытащили ее оттуда.

- Я так понял, что это по кавказским традициям, - пишет пользователь сети, который присутствовал в этот момент на рынке;

- На Ставрополье много цыган. Кавказ тут, думаю, ни при чем. Это обычные дела цыганские-они живут по своим устоям, - высказался другой пользователь сети.

Тем временем в сети появилось видео с места событий. Там женщины в длинных платьях, суетливо размахивают руками и что-то рассказывают прибывшим на место сотрудникам полиции. Чуть дальше стоят мужчины и нервно курят в сторонке рядом с продуктовыми точками.

Официальных комментариев по данному факту от правоохранителей пока не приходило.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье юноша ответит за неудачное похищение возлюбленной.

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