На Ставрополье мужчина набросился с ножом на прохожего

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Инцидент произошел в Михайловске Ставропольского края. Житель одного из микрорайонов города вышел из продуктового магазина и стал героем «остросюжетного кино».

Сразу после выхода на улицу на него набросился молодой человек с ножом и стал наносить ему раны. К счастью, пострадавшего ставропольца оперативно доставили в больницу. Там ему оказали медпомощь.

Позже потерпевший обратился в отдел полиции с заявлением о причинении ему колото-резаной раны грудной клетки. Правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 26-летний местный житель.

Молодого человека доставили в районный отдел внутренних дел для выяснения всех обстоятельств происшедшего.

- По данному факту Отделом МВД России по Шпаковскому раи ону проводится проверка, по результатам которои будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе очевидцы сообщили о краже девушки на рынке. В сети пишут: «Парни на белом КИА подъехали к другой машине и вытащили оттуда девушку».

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