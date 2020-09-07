В Пятигорск на День города выступят Елена Темникова и Юлия Чичерина

Напомним, в этом году ставропольский курорт отметит День города с размахом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пятигорск готовится к празднованию Дня города. Гостей и жителей ставропольского курорта порадуют своими музыкальными композициями Елена Темникова и Юлия Чичерина. Концерты с их участием пройдут на площади перед музеем «Россия — Моя история».

Напомним, в этом году ставропольский курорт отметит День города с размахом. Праздничная программа продлится три дня. Отмечать день рождения города пятигорчане и гости курорта будут 11,12 и 13 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, откроются Емануелевский парк, музей «Россия – моя история», Аллея Славы.

«Комсомолка» знакомит желающих провести 11, 12 и 13 сентября в атмосфере праздника, с культурной программой. Итак, в Пятигорске проведут инклюзивный бал, фестиваль классической и джазовой музыки, арт-фестиваль, два больших праздничных концерта с участием звезд российской эстрады.

Пятигорчан порадуют своими выступлениями ставропольские кавер-группы.

Праздник украсят национальные подворья, где каждый сможет попробовать блюда народов, проживающих в курортном Пятигорске.

Основными площадками для проведения праздничных мероприятий станут Парк Победы, парк Цветник, проспект Кирова.