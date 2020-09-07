Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

В Пятигорске рассказали, кто может попасть на празднование 240-летия города. Так, территория у Новопятигорского озера на три дня станет площадкой главных праздничных событий и концертов с участием звезд российской эстрады.

Напомним, что 11 сентября там выступит Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерена, DJ Groove и группа Республика, 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска, праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на территории общей площадью более 200 000 кв. м, что позволит обеспечить необходимую социальную дистанцию.

https://www.stav.kp.ru/online/news/4004511/

Попасть на территорию парка можно будет через один из 9 КПП, которые будут оборудованы санитайзерами, а волонтеры проведут каждому термометрию.

Администрация курорта предупреждает, что все мероприятия проводятся с соблюдением масочного режима. Всех гостей праздника просят позаботиться о себе и своих близких и соблюдать необходимые меры предосторожности.

А чтобы попасть на празднование 240-летия Пятигорска могли все желающие, изменен график движения трамваев.