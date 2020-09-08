Губернатор Ставрополья призвал земляков пройти вакцинацию против гриппа

Фото: пресс-служба главы региона

На Ставрополье 8 сентября началась прививочная кампания от гриппа. Губернатор региона обратился к жителям края, призвав всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и тоже сделать прививку.

- Делаю такую прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть гриппом самому. Тем более, в нынешнем очень непростом эпидсезоне. Сегодня это очень важно здоровья, - сообщил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в октябре может поступить вакцина от коронавируса. Об этом в ходе прямой линии 2 сентября сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он рассказал, что отечественный препарат ждали уже в сентябре, но сроки скорректированы.

Проходить вакцинацию ставропольцы будут по желанию. Первыми станут люди из группы риска, в числе которых – врачи. После кампания охватит и других жителей Ставрополья.