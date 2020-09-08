На Ставрополье отремонтировали Дома культуры, школы музыки и искусств

В 2020 году ремонтные работы были запланированы в 15 муниципальных детских школах искусств региона Фото: Архив "КП"

Ставропольский край в прошлом году перевыполнил план по нацпроекту «Культура». Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. Наш регион лидировал по посещаемости учреждений культуры в округе.

В этом году планы не менее грандиозные. Так, в прошлом году удалось отремонтировать и восстановить 31 Дом культуры в крае. В этом году займутся еще девятью. На эти цели выделили 127, 5 млн рублей, 119 из них - федеральные средства.

Еще немного хороших новостей: нацпроект «Культура» добрался до самой отдаленной точки Ставрополья. А если конкретнее, до станицы Галюгаевская Курского района. Она находится почти в 350 км от краевого центра.

Своего рода, это некий форпост Ставрополья на левом берегу реки Терек. Станица Галюгаевская граничит с Северной Осетией и Чечней. А еще, это одно из самых старых поселений на Северном Кавказе. Его основали казаки в 1770 году. По словам директора учреждения Максима Кравченко, ремонта там ждали долго.

В прошлом году старый сельский Дом культуры 1962 года постройки отремонтировали и оснастили по госпрограммам и в селе Новоблагодарном Предгорного района. Теперь там появилась модельная интерактивная библиотека, световое, звуковое и мультимедийное оборудование.

Как рассказала директор учреждения Елена Щедрова, там до ремонта кружки велись в сельской школе или на улице.

Успешно новый учебный год стартовал и для учащихся детской музыкальной школы города Лермонтова на Ставрополье. Молодые таланты были вынуждены играть на старых музыкальных инструментах.

О новых уже и не мечтали, откровенно признаются ставропольские педагоги. Однако благодаря нацпроекту «Культура» они наконец-то появились. По словам воспитанников и преподавателей музыкальной школы, особенно ждали домбры для оркестра народных инструментов и трубы.

Напомним, губернатор Ставрополья весной 2020 года провёл в режиме видеоконференцсвязи рабочее совещание по вопросам ремонта и реконструкции детских школ искусств.

Владимир Владимиров отметил, что приведение в порядок зданий, где находятся учебные заведения для занятий творчеством - одна из приоритетных задач, обозначенных президентом России в Послании Федеральному Собранию РФ.

На эти цели в порядке софинансирования край получит из федерального бюджета в общей сложности 428,8 миллиона рублей. Соответствующее трёхлетнее соглашение подписано между Правительством края и Министерством культуры РФ.

В 2020 году ремонтные работы были запланированы в 15 муниципальных детских школах искусств в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Невинномысске, Минераловодском, Изобильненском городских округах, Арзгирском, Курском, Кочубеевском, Шпаковском районах.

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