На Ставрополье начата прививочная кампания против сезонного гриппа

Губернатор региона обратился к жителям края, призвав всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и тоже сделать прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставропольском крае началась вакцинация от сезонного гриппа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

В этом году планируется иммунизировать более половины населения края - около 1,5 млн человек, что превышает норму для создания так называемой прослойки безопасности.

Сезонная иммунизация от вируса гриппа, прежде всего, рекомендована детям, беременным женщинам и взрослым из групп риска. В их числе, врачи, педагоги и социальные работники.

Вакцина уже распределили между лечебными учреждениями Ставрополья.

Губернатор региона обратился к жителям края, призвав всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и тоже сделать прививку.

- Делаю такую прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть гриппом самому. Тем более, в нынешнем очень непростом эпидсезоне. Сегодня это очень важно здоровья, - сообщил Владимир Владимиров.

Вакцинацию планируется завершить до наступления эпидсезона по гриппу - к 1 ноября.

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По словам главы региона, сегодня это очень важно для здоровья (подробнее)