Михаил Мишустин включил аэропорт в Ставрополе в план реконструкции

В распоряжении Мишустина сообщается, что в аэропорту Ставрополя до 2025 года планируется увеличить объем перевозок до 460 тысяч пассажиров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ставропольский аэропорт включили в схему территориального планирования. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

В распоряжении Мишустина сообщается, что в аэропорту Ставрополя до 2025 года планируется увеличить объем перевозок до 460 тысяч пассажиров и 1,5 тысяч тонн грузов, а к 2030 - до 680 тысяч пассажиров и 2 тысяч тонн грузов.

Пока неизвестно, сколько выделят денег на решение этих задач.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров сказал, когда начнут реконструкцию аэропорта в Ставрополе. По плану, работы начнутся в ноябре. Ранее проект пришлось перенести, рассказал губернатор во время «Прямой линии».

Согласно проекту, в аэропорту откроют второй терминал. Власти края заканчивают обсуждение с Главгосэкспертизой.

- Я точно знаю, что его надо строить, потому что если мы не добьёмся его строительства, то очень сложно будет построить его в будущем. Финансовый механизм понятен, стоимость понята, поэтому в ноябре планируем начать строительство, - сказал губернатор.