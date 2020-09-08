В Ессентуках число отдыхающих в здравницах выросло на 100%

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

На сегодняшний день в Ессентуках работают все здравницы. «Питьевая жемчужина» принимает гостей из 28 регионов России. В каждой здравнице, прием гостей ведется с учетом требований эпиднадзора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Санатории в полном объеме отпускают процедуры, но с поправкой на социальную дистанцию. Проводится постоянная термометрия, установлены рециркуляторы, в помещениях соблюдается масочный режим. Питание, досуг тоже проходят с учетом мер безопасности.

В августе загрузка отелей Ессентуков немногим превысила тысячу человек. В сентябре здравницы курорта не собираются снижать темп. Бархатный сезон на знаменитых водах всегда проходит при полном аншлаге.

Лидеры бронирований - Москва, Московская и Свердловская области, Новосибирск, Поволжье.

Напомним, здравницы Ессентуков из - за пандемии открыли сезон на месяц позже, в июне. В апреле-мае курорты КМВ находились в вынужденном простое.

Сегодня, по количеству отдыхающих, Ессентукам удалось выйти на докарантинный уровень, почти 15 тысяч отдыхающих посетили курорт в августе. За лето Ессентуки оздоровили 22 тысячи курортников.

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Напомним, что 11 сентября там выступит Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерена, DJ Groove и группа Республика, 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк (подробнее)