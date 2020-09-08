В Пятигорске рассказали, как будет работать пассажирский транспорт в День рождения города

Фото: пресс-служба администрации Пятигорскка

В Пятигорске рассказали, как будет работать городской пассажирский транспорт в дни празднования 240-летия курорта.

На многие городские маршруты автотранспорт выйдет даже поздним вечером. Администрация Пятигорска подготовила график дежурства городских маршрутов с 22:00 до 00:00 с 11 сентября 2020 г. по 13 сентября 2020 г. (отправка с ЖД Вокзала). Т

Также уже подготовлен график движения автобусов, маршруток и трамваев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске рассказали, кто может попасть на празднование 240-летия города. Так, территория у Новопятигорского озера на три дня станет площадкой главных праздничных событий и концертов с участием звезд российской эстрады.

Напомним, что 11 сентября там выступит Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерена, DJ Groove и группа Республика, 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска, праздничные мероприятия пройдут в парке Победы на территории общей площадью более 200 000 кв. м, что позволит обеспечить необходимую социальную дистанцию.

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