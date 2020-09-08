На Ставрополье у всех желающих измерят размер стопы и ширину улыбки

Фото: пресс-служба администрации Железноводска

В Железноводске 19 сентября проведут фестиваль «Железный великан». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. По словам главы курорта, желающие смогут сравнить свои размеры со ступнями, ладонями, бородами, косами и улыбками обитателей древнего Железноводска.

Так, в мэрии подчеркнули, что этот шуточный фестиваль поможет вычислить потомков великих железноводчан.

Обладатели самых выдающихся габаритов внесут в «Книгу железных рекордов». Ее страницы будут регулярно пополняться. Поучаствовать в фестивале «Железный великан». Может любой желающий. Начнется он 19 сентября в 13:00.

Тем временем в Пятигорске рассказали, кто может попасть на празднование 240-летия города. Так, территория у Новопятигорского озера на три дня станет площадкой главных праздничных событий и концертов с участием звезд российской эстрады.

Напомним, что 11 сентября там выступит Елена Темникова, 12 сентября - Юлия Чичерена, DJ Groove и группа Республика, 13 сентября - Александр Панайотов и Игорь Корнелюк.