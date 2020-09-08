На Ставрополье планируют увековечить память доктора Гааза

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

В Ессентуках планируют увековечить память доктора Фридриха Газа. Он был первый кто предрёк славу Ессентукскому курорту.

Ровно 210 лет назад там обнаружили первый минеральные ключ. На этом месте сейчас находится бювет 23-го источника, который называется Гаазо-Пономаревским.

Немного предыстории: история минеральной воды «Ессентуки» началась летом 1810 года. Фридрих Гааз во время своего путешествия на Александровские Воды узнал о необычном ключе в казачьей станице. Московский доктор отправляется к источнику, которые местные казаки называли «лошадиным» и набирает несколько пробирок водой.

Позже он исследовал их в своей лаборатории и пришел к выводу, что состав воды из недр ессентукской земли уникален.

Эта новость сразу заинтересовала медицинское сообщество и казачья станица стала превращаться в курорт мирового значения.

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

Администрации курорта обращается к жителям и гостям курорта с вопросом: как увековечить память первооткрывателя ессентукские минеральной воды Фридриха Газа.

- Барельеф, памятный знак, табличка. Выбор места установки мы тоже оставляем за горожанами. В комментариях к этому посту вы можете высказать свое мнение и предложить идеи, - пишет администрация города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на сегодняшний день в Ессентуках работают все здравницы. «Питьевая жемчужина» принимает гостей из 28 регионов России.

В каждой здравнице, прием гостей ведется с учетом требований эпиднадзора. безопасности.