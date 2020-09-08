В Ставрополе водителей наказали за громкую музыку

Накануне Госавтоинспекция Ставрополья провела в краевом центре и Шпаковском районе масштабный рейд «Вежливый водитель» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне Госавтоинспекция Ставрополья провела в краевом центре и Шпаковском районе масштабный рейд «Вежливый водитель». В нем участвовали 50 экипажей ДПС. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ставрополья.

Одной из целей рейда стало выявление на улицах нарушителей краевого закона «О тишине». Основные силы в Ставрополе дорожная полиция сосредоточила вечером в микрорайоне «Перспективный».

Именно его жители чаще всего жалуются на нарушение тишины и спокойствия водителями автомобилей, которые слушают громкую музыку после 22:00. Итог рейда - к административной ответственности привлекли пятерых водителей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в одном из сел Предгорного района Ставрополья наряд ДПС заметил иномарку, которая лихо неслась ночью по пустой улице. Автоинспекторы остановили машину, за рулем оказался 43-летний житель Краснодарского края.

Он имел очевидные признаки опьянения. Каких-либо документов, удостоверяющих личность водителя, мужчина не имел, поэтому его доставили в дежурную часть. Выяснилось, что он был лишен водительских прав.