На Ставрополье участники экологической акции могут выиграть романтический ужин на двоих

За каждый мешок собранного мусора будет выдаваться 1 экорубль, который можно обменять на горячую кашу и чай или лоты Фото: архив "КП"

В селе Курсавка Андроповского района Ставрополья 12 сентября вместо еженедельного субботника пройдет экофестиваль «Вместе сможем!».

Акцию организуют в два этапа. На первом - ее участники займутся уборкой улиц, очисткой парковой зоны, газонов, территорий возле магазинов и торговых центров. Каждого обеспечат мусорными мешками, перчатками и маской.

На втором – к Дню Ставропольского края 25 сентября - улицы райцентра украсят свежевысаженные цветы, деревья и кустарники.

Всех, кто славно потрудился, ждет шуточный аукцион и большая развлекательная программа с песнями, танцами, конкурсами и даже полевая кухня.

За каждый мешок собранного мусора будет выдаваться 1 экорубль, который можно обменять на горячую кашу и чай или лоты.

А среди лотов аукциона – не только арбузы, яблоки и прочие фрукты-овощи, но даже романтический ужин на две персоны, которые предоставят местные предприниматели.

Сбор – 12 сентября, в 09%00, на площади перед зданием администрации района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе водителей наказали за громкую музыку

Основные силы дорожная полиция сосредоточила вечером в микрорайоне «Перспективный» (подробнее)