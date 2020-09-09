В Ставрополе осужденный ответит за избиение сотрудника колонии

Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Архив "КП"

В Ставрополе завершили расследование уголовного дела против осужденного за разбой. Мужчина обвиняется по статье: «Применение насилия, совершенное в отношении сотрудника места лишения свободы». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по краю.

По данным ведомства, в августе 2020 года осужденный ударил сотрудника отдела безопасности исправительной колонии-5 УФСИН России по краю по лицу в ответ на требование прекратить выражаться нецензурной бранью.

Следователи собрали необходимые доказательства. Уголовное дело утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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