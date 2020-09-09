На Ставрополье за громкую музыку наказали 11 водителей

Госавтоинспекция Ставрополья подвела итоги двухдневных ночных рейдов «Вежливый водитель». Правоохранители привлекли к ответственности около 400 нарушителей за различные нарушения ПДД.

10 водителей уличены в управлении с признаками опьянения. Например, в Невинномысске мужчина повторно сел за руль пьяным. Против него составили протокол по статье «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

Среди нетрезвых водителей привлечены к административной ответственности три водителя такси. Около 80 водителей оштрафованы за нарушение светопропускаемости стекол, 37 человек перевозили детей без детского автокресла. Тем временем около 20 машин имели явные технические неисправности.

Среди нарушителей каждый 4-й - водитель такси, всего около 55 человек на автомобилях с нанесенной схемой такси привлечены к ответственности за различные нарушения ПДД.

За нарушение «Закона о тишине» привлечены к административной ответственности 11 водителей. Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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