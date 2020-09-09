«Соседи почувствовали неприятный запах из комнаты»: на Ставрополье в общежитии нашли мертвого мужчину

Фото: ПАСС СК

Жуткий случай произошел 8 сентября в общежитии Невинномысска. Там жильцы почувствовали неприятный запах из одной из комнат. К тому же они вспомнили, что давно не видели проживающего в ней соседа.

Обеспокоенные жильцы вызвали полицейских. Для обеспечения доступа представителей правоохранительных органов в помещение к месту происшествия выехали спасатели АСГ Невинномысска.

С помощью слесарного инструмента они вскрыли дверь. В комнате на диване они нашли мертвого 58-летнего мужчину. Пока неизвестна причина смерти ставропольца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье четырехлетняя девочка оказалась запертой с мертвой бабушкой. Спасатели проникли через окно в квартиру пенсионерки, где перед ними предстала жуткая картина.

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«Страшная квартира»: на Ставрополье четырехлетняя девочка оказалась запертой с мертвой бабушкой

Спасатели проникли через окно в квартиру пенсионерки, где перед ними предстала жуткая картина (подробнее)