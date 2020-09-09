В Северной Осетии после капитальной реконструкции открыли Национальный музей

Фото пресс-службы главы РСО - Алания.

Открытие Национального музея - событие радостное и долгожданное для республики. В торжественном мероприятии приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, председатель парламента РСО - Алания Алексей Мачнев, председатель правительства РСО - Алания Таймураз Тускаев, главный федеральный инспектор по РСО - Алания аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Владимир Келехсаев, вице-премьер правительства Ирина Азимова, глава муниципального образования г. Владикавказа Русланбек Икаев, глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев, председатель Международного общественного движения «Высший совет осетин» («Стыр Ныхас») Руслан Кучиев. Поздравить со знаменательным событием жителей республики прибыл также президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин.

- Отныне здесь будет храниться память нашего народа, материальные свидетельства великой истории, наследие предков - от глубокой древности до наших дней. Считаю, у нас есть все предпосылки для того, чтобы создать во Владикавказе культурный кластер, превратить столицу республики в передовой центр культуры и искусства на Юге России. Уверен, Национальный музей приобретет большую популярность как среди жителей республики, так и среди ее гостей. Отдельно хочу поблагодарить Министерство культуры РФ, благодаря выделенным ими средствам состоялся сегодняшний день, - сказал Вячеслав Битаров.

После официальной части директор музея Батраз Цогоев провел для почетных гостей экскурсию по выставочным залам.

Вячеслав Битаров оценил качество завершенных ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия регионального значения: особняка Ходякова и «Табачную фабрику Б.С. Вахтангова, 1903г.», которые велись в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы. Объекты входят в единый комплекс зданий обновленного музея Осетии.

Все работы были выполнены в строгом соответствии с научно-проектной документацией, под авторским надзором известных в стране реставраторов, которые в ежедневном режиме наблюдали за процессом. В результате реализации проекта обеспечены достойные условия для хранения музейных предметов, созданы выставочные и экспозиционные площадки.

Масштабные работы велись в рамках подпрограммы «Искусство» госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма». В начале 2017 года, после длительного перерыва, работа была возобновлена. Вопрос о необходимости продолжения реконструкции был поднят Вячеславом Битаровым на федеральном уровне. Большая часть средств на реконструкцию данного объекта была выделена из федерального бюджета.