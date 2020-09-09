На Ставрополье временно вернется дистанционное обучение

Некоторые учебные заведения в пятницу и субботу отправят школьников на домашнее обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье в часть школ временно вернётся дистанционное обучение. Так, уроки в режиме –онлайн продлятся всего лишь три дня на время голосования.

Голосование пройдёт в 21 территории Ставрополья и будут длиться три дня. Будут довыборы депутата краевой думы, также будут голосовать за депутатов в муниципальные Думы.

Так, чтобы снизить число людей на избирательных участках, голосование начнётся 11 сентября, а закончится в воскресенье, 13 сентября. По традиции часть избирательных участков будут располагаться в школах нашего региона.

Поэтому некоторые учебные заведения в пятницу и субботу отправят школьников на домашнее обучение, информирует ГТРК «Ставрополье».

Напомним, что в единый день голосования 13 сентября 2020 года в Ставропольском крае пройдут дополнительные выборы депутата Думы региона шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, а также выборы в 21 муниципальном образовании.

В 18 пройдут основные выборы депутатов представительных органов: в Александровском, Андроповском, Апанасенковском, Арзгирском, Буденновском, Грачевском, Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном, Степновском, Труновском, Туркменском и Шпаковском муниципальных округах, в городе Ессентуки и Минераловодском городском округе, в 3-х - дополнительные выборы депутатов представительных органов Благодарненского и Петровского городских округов, а также города Пятигорска.

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