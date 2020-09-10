В Ставрополе пройдет концерт под открытым небом

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжается летний сезон концертов под открытым небом. Так, струнный квартет Капеллы «Кантабиле» исполнит программу из цикла «Нескучная классика».

Меломаны смогут посетить концерт 11 сентября в 16:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Выступление музыкантов состоится на Аллее почётных граждан Ставропольского края, около здания Северо-Кавказского федерального университета, по адресу ул. Маршала Жукова, 18.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе организации повысили официальные зарплаты сотрудникам на 11 миллионов. Также дополнительно в казну поступило два миллиона рублей налогов на доходы физлиц.