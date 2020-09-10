В Ставрополе организации повысили официальные зарплаты сотрудникам на 11 миллионов

С начала 2020 года городская администрация вместе с налоговой проверили компании, где была низкая зарплата. Руководство 40 организаций пригласили на заседание комиссии в мэрии.

В результате 29 из них повысили зарплаты сотрудникам на общую сумму 11 миллионов рублей. Также дополнительно в казну поступило два миллиона рублей налогов на доходы физлиц.

Раньше комиссии проводились ежемесячно, на заседания приглашали руководителей организаций-должников. Но из-за пандемии несколько месяцев работа велась только по телефону. За это время была погашена задолженность по налогам на сумму в 21 млн рублей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в часть школ временно вернётся дистанционное обучение. Так, уроки в режиме –онлайн продлятся всего лишь три дня на время голосования.

Голосование пройдёт в 21 территории Ставрополья и будут длиться три дня. Будут довыборы депутата краевой думы, также будут голосовать за депутатов в муниципальные Думы.

Так, чтобы снизить число людей на избирательных участках, голосование начнётся 11 сентября, а закончится в воскресенье, 13 сентября. По традиции часть избирательных участков будут располагаться в школах нашего региона.

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