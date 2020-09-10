На Ставрополье арестовали участников «похорон выборов»

Сообщается, что необычную акцию провели до начала рабочего дня. После этого люди в «черном» оперативно уехали на своих машинах Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Суд Ессентуков привлек к ответственности двух мужчин, которые нарушили правила проведения публичного мероприятия, устроив на курорте театральные похороны.

Напомним, фигуранты дела провели публичное мероприятие в форме демонстрации, путем имитации похоронного процесса с применением предмета, имитирующего гроб, с надписью «Выборы 2020 г. Ессентуки», а также четырёх траурных венков с лентами: «Покойся с миром, шестой созыв», «Прости за то, что не смогли спасти».

Суд, рассмотрев материалы административного дела, назначил обоим организаторам действа по пять суток административного ареста.

В судебном заседании мужчины не признали вину в совершении административного правонарушения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Избирком ставропольского курорта Ессентуков обратилcя в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту инцидента у здания избирательного комитета.

Так, на днях там перед дверью группа неизвестных людей оставила гроб и траурные венки после акции, которая прошла на курорте 24 августа.

В сети появилось нашумевшее видео этого происшествия. На кадрах видно, как группа молодых людей в черном несет гроб и ставит его и венки у дверей избиркома.

В администрации Ессентуков прокомментировали этот инцидент. Они рассказали, что в сентябре этого года пройдут выборы в местную думу. На 28 мест претендуют более 100 кандидатов. Не все желающие попали в список выдвиженцев и «по решению суда несколько человек сняты с предвыборной гонки».

- Применяли ли «отказники» цивилизованные методы выражения своего несогласия неизвестно, - прокомментировали в мэрии курорта.

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В сети появилось нашумевшее видео этого происшествия (подробнее)