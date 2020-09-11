На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 133 человека

Всего в крае число заболевших достигло 13391. За последние сутки скончались еще три пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки число диагноз подтвердился еще у 133 жителей региона.

Всего в крае число заболевших достигло 13391. За последние сутки скончались еще три пациента.

А за весь период на Ставрополье жертвами инфекции стали 263 человека. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Выздоровело – 9237, а за последние сутки болезнь победили 106 ставропольцев.

- Мы сохраняем высокую динамику по тестированию на коронавирусную инфекцию. Таких исследований проведено почти 452 тысячи. Эта работа помогает выявлять новые случаи заражения, - рассказал Владимир Владимиров.

По его словам, со всеми заболевшими работают врачи. Необходимые ресурсы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на Ставрополье есть.

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