Уже создана база для хранения препарата. Это холодильные камеры с температурой минус 18 градусов.
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Жителей Ставрополья начнут прививать от нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников. Первая партия вакцины должна поступить в наш регион в ноябре.
Уже создана база для хранения препарата. Это холодильные камеры с температурой минус 18 градусов. Как сообщил Колесников, делать прививку будут жителям Ставрополья от 18 до 60 лет в два приема с интервалом до трех недель.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей Ставрополья волнует вопрос, достаточно ли в нашем крае медицинских коек для лечения больных с COVID-19? Ответ на него дал министр здравоохранения Владимир Колесников:
- У нас развернуто 2830 коек, ориентированных на пациентов с респираторной инфекцией различного генеза. Из них 1445 - перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Учитывая динамику распространения инфекции в регионе, этого более чем достаточно. За период пандемии не было ни одного случая, чтобы приходилось задействовать этот коечный фонд даже на 60%, - заявил глава регионального Минздрава.
По словам Владимира Колесникова, в связи с надвигающимся сезоном подъема ОРВИ дополнительно развернуто еще порядка 150 медицинских коек.
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В связи с надвигающимся сезоном подъема ОРВИ дополнительно развернуто еще порядка 150 медицинских коек (подробнее)