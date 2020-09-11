В Минздраве Ставрополья заявили, что в крае развернуто достаточно коек для лечения пациентов с COVID-19»

В связи с надвигающимся сезоном подъема ОРВИ дополнительно развернуто еще порядка 150 медицинских коек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителей Ставрополья волнует вопрос, достаточно ли в нашем крае медицинских коек для лечения больных с COVID-19? Ответ на него дал министр здравоохранения Владимир Колесников:

- У нас развернуто 2803 койки, ориентированных на пациентов с респираторной инфекцией различного генеза. Из них 1445 - перепрофилированы для лечения больных COVID-19. Учитывая динамику распространения инфекции в регионе, этого более чем достаточно. За период пандемии не было ни одного случая, чтобы приходилось задействовать этот коечный фонд даже на 60%, - заявил глава регионального Минздрава.

По словам Владимира Колесникова, в связи с надвигающимся сезоном подъема ОРВИ дополнительно развернуто еще порядка 150 медицинских коек.

Если в краевой инфекционной больнице или Второй городской больнице Ставрополя свободных коечных мест не оказывается, пациентов действительно везут в медучреждения близлежащих территорий - Невинномысска, Солнечнодольска, Кочубеевского, Труновского районов.

Колесников объяснил, что там оказывают не менее квалифицированную медицинскую помощь. Достаточно сказать, что переподготовку для ее оказания в крае прошли 1300 врачей и 2500 медсестер.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за сутки число диагноз подтвердился еще у 133 жителей региона.

Всего в крае число заболевших достигло 13391. За последние сутки скончались еще три пациента.

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