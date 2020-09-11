В Ставрополе развернутся ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе по традиции в субботу и воскресенье развернутся ярмарки выходного дня. Жителей и гостей города осень порадует изобилием фруктов, овощей.

Продукцию сельхозпроизводителей, а также выпечку, бакалейные товары, мед и многое другое можно будет купить на ярмарках, проходящих в рамках акции «Покупай ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Итак, ярмарки развернутся по адресам:

В субботу, 12 сентября: Кулакова, 35, Ленина, 328\11, Васильева, 35\1, Ленина 74\17.

В воскресенье, 13 сентября: Серова, 466.

Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00.