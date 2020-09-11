В Пятигорске в День города усилили движение общественного транспорта

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Чтобы жители и гости Пятигорске смогли добраться до отдалённых районов по окончании торжеств, на курорте сделали дополнительные маршруты.

Так, от Новопятигорского озера до ж/д вокзала можно будет уехать на дежурном трамвае. С площади ж/д вокзала пятигорчане смогут добраться в посёлок Энергетик на 16 маршрутке, в Нижнеподкумский — на 20 автобусе, а до станицы Константиновской — на 14А. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пятигорска.

Кстати, трамваи будут отправляться на Белую Ромашку, в Горячеводск и в микрорайон Бештау.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что гостей и жителей ставропольского курорта порадуют своими музыкальными композициями Елена Темникова и Юлия Чичерина. Концерты с их участием пройдут на площади перед музеем «Россия — Моя история».

Напомним, в этом году ставропольский курорт отметит День города с размахом. Праздничная программа продлится три дня.

Отмечать день рождения города пятигорчане и гости курорта будут 11,12 и 13 сентября.