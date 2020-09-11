В Ставрополе волонтеры привели в порядок старые кладбища

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе прошел первый осенний субботник в рамках проекта «Чистая память». Его участники привели в порядок Даниловское и Успенское кладбища – одни из самых старых некрополей краевого центра.

Так как в регионе действует режим повышенной готовности, волонтеры собирались группами, не превышающими 50 человек, в несколько этапов.

Во время уборки соблюдались все меры безопасности, в том числе и дезинфекция рук, инвентаря.

За несколько часов работы они очистили более 30 тыс кв.м территории, собрали и вывезли 9 грузовиков мусора, листвы и сухих веток. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя. Следующие акции пройдут 18 и 25 сентября.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе по традиции в субботу и воскресенье развернутся ярмарки выходного дня. Жителей и гостей города осень порадует изобилием фруктов, овощей.

Продукцию сельхозпроизводителей, а также выпечку, бакалейные товары, мед и многое другое можно будет купить на ярмарках, проходящих в рамках акции «Покупай ставропольское!».

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