В октябре закончат работу по благоустройству парка в Пятигорске

В Пятигорске заканчивают благоустройство Эммануэлевского парка. Владимир Владимиров ознакомился с ходом работ, сообщает пресс-служба губернатора Ставропольского края.

Сейчас завершается ремонт дорожек из тротуарной плитки, подпорных стен и установка барьерных ограждений. Кроме того, рабочие ставят скамейки, скульптуры и делают в освещении. Уже сейчас в Эммануэлевском парке высадили деревья и газон. Ремонт закончат до конца октября.

- Мы постарались сохранить дух этого старейшего в Пятигорске парка, воссоздать его исторический колорит и при этом сделать его удобным для прогулок и отдыха, - отметил Владимиров.