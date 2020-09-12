На Ставрополье некоторые школы продолжают временно учиться дистанционно

По традиции часть избирательных участков расположены в школах. Поэтому некоторые отправили учащихся на домашнее обучение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе проходят дополнительные выборы депутата Думы Ставропольского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, а также выборы в 21 муниципальном образовании.

В этом году кампания охватила 21 территорию края. Идут довыборы депутата региональной думы, и голосование за депутатов в муниципальные Думы. Например, определяют новый парламент в Ессентуках.

Так, чтобы снизить число людей на избирательных участках, голосование началось 11 сентября, а закончится в воскресенье, 13 сентября.

По традиции часть избирательных участков расположены в школах. Поэтому некоторые отправили учащихся на домашнее обучение.

Фото: http://www.stavropol.izbirkom.ru/news/2166/

Досрочное голосование проходит 11 и 12 сентября 2020 года с 08:00 до 14:00, а с 14:00 до 20:00 – вне помещения для голосования.

Фото: http://www.stavropol.izbirkom.ru/news/2166/

Процесс голосования организован в соответствии с рекомендациями избирательным комиссиям по профилактике рисков, связанных с распространением COVID-19, утвержденными региональным управлением Роспотребнадзора и одобренными избирательной комиссией Ставрополья.

Все участники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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