В Ставрополе девушка устроила на крыше автомобиля страстные танцы

Фото: instagram.com/26stav

«То ли девушка, а то ли видение», - подумали 12 сентября жители Ставрополя, проходя мимо белой иномарки. Оказалось, что это никакое не видение, а действительно поведение молодой ставропольчанки.

Так, сегодня сеть взорвал ролик, который местные жители сняли на мобильный и опубликовали в местных пабликах.

В Ставрополе девушка легла на крышу машины, устроила «страстные», как их назвали горожане, танцы. Мимо проезжают автомобили, проходят люди, но никто и ничего не мешает героине ролика жестикулируя, двигаться под музыку.

- Ставропольское солнце опьяняет, - прокомментировал видео местный житель;

- Это новый клип Лободы?, - интересуется другая подписчица паблика;

И по традиции, мнения горожан разделились на тех, кто осуждает поведение девушки, считает, что она неадекватна и тех, кто не видит в этом инциденте ничего плохого:

- У человека хорошее настроение: лежит себе загорает. А вы тут злобствуете…, - защищает героиню видео местная жительница.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске на панно ко Дню Победы показали «кино для взрослых». В соцсетях жители ставропольского курорта гадают, было ли это провокационное стороннее подключение к системе хакеров или занимавшийся технической стороной вопроса торжества компьютерщик просто забыл отсоединить свой личный ноутбук от экрана.