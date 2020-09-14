На Ставрополье 3,5 тысячи школьников ушли на дистанционное обучение

На сегодняшний день в школах Ставрополья обучается более 303 тысяч детей. Около 3,5 тысяч учащихся выбрали индивидуальный учебный план и проходят обучение на дому в дистанционной форме. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Там же и добавили, что во всех школах организовано разделение потоков учащихся, составлены индивидуальные графики занятий и питания.

За каждым классом закреплён отдельный кабинет. Проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья рассказал, когда откроются кинотеатры в крае.

Во время прямой линия губернатора Ставрополья горожане спрашивали, когда откроются кинотеатры в крае. Владимир Владимиров объяснил, что не может назвать точную дату открытия.

На это есть весомые причины: за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом.

- Такие решения принимать нельзя сразу. Еще прошу немного подождать. У нас с вами за последние две недели увеличилось количество тяжелобольных, - объяснил губернатор.