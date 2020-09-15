На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 136 человек

Число зараженных в крае достигло 13933. За сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента Фото: Архив "КП"

На Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки коронавирусом заболело 136 человек.

Число зараженных в крае достигло 13933. За сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента. Всего жертвами болезни в регионе стали 274 человека.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Он также сообщил, что число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, постоянно растёт.

Так, за прошедший день выписали ещё 114 человек. За весь период болезнь сумели преодолеть уже 9610 жителей Ставрополья.

-Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции каждую неделю проводится около 29 тысяч тестов на COVID-19. Но ситуация по-прежнему остаётся непростой. В отдельных случаях заболевание может приводить к трагичному исходу, - прокомментировал Владимир Владимиров.

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