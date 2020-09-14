На Ставрополье соцработники за помощь больным COVID-19 получат дополнительно почти 92 млн рублей стимулирующих выплат

Величина выплат в зависимости от занимаемой должности сотрудника и непосредственного контакта с больными COVID-19 и составляет от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство РФ приняло решение о продлении таких выплат до 15 октября, и выделяет на эти цели еще около 1,9 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, Ставрополью направлено 91,3 млн рублей. Всего за период пандемии сотрудникам социальных учреждений края, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска, выплачено 84,8 млн рублей. Об этом сообщают в региональном министерстве труда и социальной защиты населения.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина, эта мера господдержки полагается тем, кто ухаживает за подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других стационарных организаций социального обслуживания.

Работа в сменном режиме подразумевает не менее 14 дней изоляции внутри учреждения вместе с проживающими в нём гражданами.

Величина выплат в зависимости от занимаемой должности сотрудника и непосредственного контакта с больными COVID-19 и составляет от 10 тысяч до 60 тысяч рублей за смену.

Надбавки выплачивались с 15 апреля по 15 июля, затем их продлили до 15 сентября. Теперь соцработники получат их в случае установления сменного режима работы до 15 октября. Общий объём средств, выделенных на эту меру господдержки, превышает 13 млрд рублей.

Ранее «КП-сСеверный Кавказ» писала, что на базе Труновской районной больницы начали оказывать помощь пациентам с ожогами из других территорий. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. 10 комбустиологических коек открыты на базе районной хирургии. До эпидемии коронавируса эти койки находились во второй городской больнице краевого центра, которая сейчас перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусом.

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