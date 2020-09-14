На Ставрополье в районной больнице врачи оказывают помощь пациентам с ожогами

На базе Труновской районной больницы начали оказывать помощь пациентам с ожогами из других территорий. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

10 комбустиологических коек открыты на базе районной хирургии. До эпидемии коронавируса эти койки находились во второй городской больнице краевого центра, которая сейчас перепрофилирована под приём пациентов с коронавирусом.

Но заболевания другого профиля тоже должны оставаться на медицинском контроле. Теперь врачи, лечившие больных с ожогами в Ставрополе, оказывают помощь в Труновском районе, куда привозят пациентов из разных уголков края.

По словам Владимира Владимирова, там есть и всё необходимое оборудование, в том числе, чтобы проводить сложные операции.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, где и как можно сделать тестирование на коронавирус бесплатно.

Так, министр здравоохранения региона Владимир Колесников сообщил, что в госмедицинских учреждениях нашего региона существенно выросло количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию. Сегодня их проводят 24 лаборатории.

Если раньше результатов тестов приходилось ждать 7-9 суток, то сегодня этот период значительно сократился. Приобретены тесты, которые вдвое ускоряют сроки обработки проб на коронавирус.

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