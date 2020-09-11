Если раньше результатов тестов приходилось ждать 7-9 суток, то сегодня этот период значительно сократился Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ставрополе рассказали, где и как можно сделать тестирование на коронавирус бесплатно. Так, министр здравоохранения региона Владимир Колесников сообщил, что в госмедицинских учреждениях нашего региона существенно выросло количество тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

Сегодня их проводят 24 лаборатории. Если раньше результатов тестов приходилось ждать 7-9 суток, то сегодня этот период значительно сократился. Приобретены тесты, которые вдвое ускоряют сроки обработки проб на коронавирус.

Владимир Колесников ответил и на вопрос о том, где и как ставропольцам можно сделать тестирование на новую коронавирусную инфекцию бесплатно.

- Если пациент ощущает признаки ОРВИ – подъем температуры, кашель, насморк и другие симптомы, необходимо немедленно вызвать участкового врача, который при наличии показаний даст направление на бесплатные ПЦР-тесты, - разъяснил Владимир Колесников.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жителей Ставрополья начнут прививать от нового коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников. Первая партия вакцины должна поступить в наш регион в ноябре.

Уже создана база для хранения препарата. Это холодильные камеры с температурой минус 18 градусов. Как сообщил Колесников, делать прививку будут жителям Ставрополья от 18 до 60 лет в два приема с интервалом до трех недель.

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