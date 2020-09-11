В Роспотребнадзоре рассказали, как на Ставрополье пройти вакцинацию против гриппа

Всего в 2020 году Роспотребнадзор планирует привить более 1 670 000 человек, или 60 % жителей Ставрополья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Ставрополье с начала сентября проходит прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Наш край получил два вида вакцин, которые содержат в себе актуальные для предстоящего сезона штаммы гриппа типа A H1N1 и A H3N2, а также штаммы гриппа типа B.

Вакцины от сезонных заболеваний выбрали в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Об этом журналистам рассказала начальник отдела организации надзора и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по Ставрополью Ольга Науменко. По ее словам, они отличаются от штаммов, которые использовали в предыдущий период.

Как рассказала Ольга Науменко, вакцинации, прежде всего, подлежат дети, профессиональные группы риска, врачи и учителя, а также людей старше 60 лет.

Детям будут делать прививку по месту посещения организованных коллективов, то есть в школах и детских садах. Остальные жители Ставрополья могут пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства.

Всего в 2020 году Роспотребнадзор планирует привить более 1 670 000 человек, или 60 % жителей Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор региона обратился к жителям края, призвав всех, у кого нет противопоказаний, проконсультироваться с врачом и тоже сделать прививку.

- Делаю такую прививку каждый год, чтобы обезопасить своих близких и не болеть гриппом самому. Тем более, в нынешнем очень непростом эпидсезоне. Сегодня это очень важно здоровья, - сообщил Владимир Владимиров.

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