В Пятигорске стартовала офлайн-смена форума «Машук»

Фото: https://vk.com/forum_mashuk

Четвертая смена Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2020» открылась в Пятигорске в очном формате. Она соберет более 300 лучших участников трех онлайн-смен, которые съедутся со всего Северного Кавказа.

Участники смены смогут пройти обучение по трекам: «Цифровое управление», «Цифровой университет», «Цифровой бизнес» и «Цифровой человек». Кроме того, состоится и диагностика психофизических качеств ребят с применением VR (виртуальная реальность) технологий на базе выездной лаборатории.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье детский лагерь «Дружба» может стать круглогодичным.

Губернатор региона уточнил, что этот детский лагерь отдыха находится в селе Раздольном. За 20 лет работы в нем отдохнуло более 6 тысяч ребят. Были здесь и масштабные события.

4 года назад «Дружба» принимала межрегиональный форум «Великая Победа объединяет Кавказ», а в 2018 году – фестиваль приемных семей. Сейчас центр существует за счет муниципальной поддержки и спонсорства местных предприятий в рамках социального партнерства.