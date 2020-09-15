На Ставрополье более 130 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Число зараженных в крае достигло 13933. За сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставропольском крае 133 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона. Там же и добавили, что 26 больных подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести находятся 603. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Сняты с медицинского наблюдения 64411 человек. Напомним, что на Ставрополье продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за последние сутки коронавирусом заболело 136 человек.

Число зараженных в крае достигло 13933. За сутки от коронавирусной инфекции скончались три пациента. Всего жертвами болезни в регионе стали 274 человека.

В медицинских организациях свободны на 61% инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, и на 51% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

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Число зараженных в крае достигло 13933 (подробнее)