На Ставрополье медики освоили новые операции для рожениц с патологией

Впервые эту уникальную для Ставрополья операцию провели в июле 2020 года. Тогда бригадой местных специалистов руководила кандидат медицинских наук из Санкт-Петербурга Оксана Рязанова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Ставропольского краевого перинатального центра № 1 продолжают внедрять в клиническую практику метод абдоминального родоразрешения (операция кесарева сечения) пациенток с полным предлежанием и врастанием плаценты.

Для этого используется временная эндоваскулярная баллонная окклюзия (закрытие).

Проще говоря, специальный баллон под ультразвуковым наведением заводится в орту через прокол в бедренной артерии. Баллон в нужное время раздувается и позволяет добиться временной остановки кровотечения после извлечения плода, стабилизации показателей гемодинамики.

Впервые эту уникальную для Ставрополья операцию провели в июле 2020 года. Тогда бригадой местных специалистов руководила кандидат медицинских наук из Санкт-Петербурга Оксана Рязанова.

В конце прошлой недели мультидисциплинарная медицинская бригада, в которую вошли ставропольские акушеры-гинекологи и эндоваскулярные хирурги провели в перинатальном центре Ставрополя еще три таких высокотехнологичных оперативных вмешательства.

У всех трех пациенток имелась патологическая беременность – полное предлежание плаценты с врастанием в стенку матки.

Все три операции прошли успешно и сопровождались минимальной кровопотерей, безопасной для пациенток и не превышающей таковую при обычной операции кесарева сечения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сократилась и длительность оперативного вмешательства: средняя длительность операции составила 48 минут.

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