В Калининграде уточнили, кто мыл ноги в святом источнике Божьей Матери

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Информацию о том, что чеченцы мыли ноги в святой воде в калининградском православном храме, вновь опровергли. Духовный лидер мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов назвал реальных "героев" инцидента.

Сведения о причастности чеченцев к инциденту пришла из социальных сетей. Даже после публикации извинений не было опровергнуто, что это выходцы с Чеченской Республике. И только ближе к 18 часам Кадимагомедов выяснил, что это были жители Дагестана.

- Военные осквернили святой для наших братьев источник, извините за это. Также распространяется информация, что это сделали представители чеченской национальности. Мы выяснили, что на видеозаписи запечатлены уроженцы Дагестана. Мы будем стараться, чтобы впредь такое не повторилось, - сказал мужчина.

Кроме того, глава национально-культурного сообщества Калининградской области Шукурбек Мирзаджанов сказал, что ситуация будет детально разобрана и виновные понесут наказание.

Однако ветеран войны в Чечне Иван Отраковский потребовал от Следственного комитета России открытия уголовного дела по 148 статье УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий). "Иначе я со своими братьями, боевыми ветеранами, боевыми казаками выйдем к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ. Надо будет — и на Красную площадь выйдем, - пригрозил Отраковский.

Между тем, работу источника прекратили. Его хотят демонтировать.

- Заглушили все, - рассказал «КП-Калининград» пресс-секретарь Калининградской епархии Давид Рожин. - Сделали это, чтобы не провоцировать на новые подобные случаи.