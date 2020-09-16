В Ставрополе адвокат предложил «закрыть» уголовное дело за 1 млн рублей

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов подозревается в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, он предложил мужчине, обвиняемому в мошенничестве, за 1 миллион рублей решить вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

На самом деле защитник не имел такой возможности и не собирался этого делать. А всего лишь планировал присвоить деньги себе.

После этого адвокат получил от мужчины требуемую сумму денег, что было задокументировано оперативными сотрудниками УФСБ России по краю, куда он сообщил о вымогательстве у него денег.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело. Следователи продолжают собирать необходимые доказательства.