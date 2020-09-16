Губернатор Ставрополья предложил продлить налоговые каникулы для бизнесменов

Так, налоговые каникулы предлагается продлить для начинающих бизнесменов, применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На Ставрополье по инициативе губернатора Владимира Владимирова планируется продлить действие нулевой налоговой ставки для отдельных категорий предпринимателей. Решение озвучено на заседании краевого Правительства, которое прошло 16 сентября.

«Налоговые каникулы» предлагается продлить для начинающих предпринимателей, осуществляющих отдельные виды деятельности в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, применяющих упрощённую и патентную системы налогообложения.

Подобная практика реализуется на Ставрополье с 2015 года.

– На протяжении последних лет мы удерживаем нулевую налоговую ставку для вновь зарегистрированных предпринимателей. Предлагаю сохранить эту меру поддержки бизнеса, чтобы ею могли воспользоваться и в будущем, – прокомментировал Владимир Владимиров.

В соответствии с законопроектом, указанные категории предпринимателей, зарегистрированные с 2021 по 2023 год, в течение двух лет могут воспользоваться «налоговыми каникулами». Это – максимально возможный по закону срок.

Законопроект направили для рассмотрения в краевую думу.

Также на заседании краевого правительства одними из основных обсуждаемых вопросов стали итоги уборки урожая в 2020 году и подготовка к осеннему севу. В целом финансово-экономические показатели отрасли стабильны.

Специалисты прогнозируют, что в 2020 году общий объём производства сельскохозяйственной продукции в крае составит около 110 миллиардов рублей.

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