Ставрополь претендует на звание «Города России»

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь может стать национальным символом 2020! Наш город участвует в интернет-проекте всероссийского масштаба «Город России – национальный выбор».

Краевой центр успешно добрался до 10 строки рейтинга среди других административных центров страны. Отдать свой голос за любимый город можно на сайте проекта https://город-россии.рф Как сообщили в пресс-службе администрации города, голосовать можно не более раза в сутки.

Данные о текущем результате голосования обновляются в режиме реального времени. Выбирать свой город можно до 30 декабря 2020 года до 15:00,

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что приют для бездомных собак и кошек «Лучший друг» получит автотранспорт для перевозки животных. Договорённость об этом была достигнута между губернатором и главой города Ставрополя Иваном Ульянченко после беседы с волонтёром приюта.