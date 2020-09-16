В Ставрополе приют для бездомных животных обеспечат автомобилем

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Приют для бездомных собак и кошек «Лучший друг» получит автотранспорт для перевозки животных. Договорённость об этом была достигнута между губернатором и главой города Ставрополя Иваном Ульянченко после беседы с волонтёром приюта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Эти и другие вопросы 16 сентября обсудили во время личного приема граждан, который провел Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье до конца 2020 года планируют установить 895 новых базовых станций.

Часть из них построят с нуля. Это позволит обеспечить мобильной связью ряд сел со слабым покрытием, увеличить пропускную способность сети, повысить устойчивость сигнала.

В нашем регионе для развития мобильной инфраструктуры используются преимущественно передатчики 3G и 4G. Кстати, вышек стандарта 5G на Ставрополье нет, и в ближайшей перспективе их строительство не планируется.

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