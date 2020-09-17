В Ставрополе ко Дню города и края появятся новые арт- объекты

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Ставрополь готовится встретить 243-ю годовщину с момента своего основания. Во всех районах города идет активная работа по благоустройству и оформлению городских клумб.

Так, в центре города уже обновили газоны. Свежую стрижку получили 950 деревьев и 15 тысяч лиственных кустарников. В отремонтированных цветниках посадили 10 тысяч новых цветов.

Дорогу по улице Доваторцев украсят 80 подвесных кашпо. На объектах озеленения и разделительных полосах привели в порядок розарии.

Предмет особой гордости ставропольских цветочных мастеров - топиарные конструкции. В 2020 году вкраевой столице появятся две новые зеленые фигуры. Пока держится в строжайшем секрете, что это за фигуры и где они будут.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополь может стать национальным символом 2020! Наш город участвует в интернет-проекте всероссийского масштаба «Город России – национальный выбор».

Краевой центр успешно добрался до 10 строки рейтинга среди других административных центров страны. Отдать свой голос за любимый город можно на сайте проекта https://город-россии.рф